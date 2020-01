Siena, un morto nello schianto sull'Autopalio: raccordo autostradale chiuso nei pressi di Firenze

Ancora sangue sulll'Autopalio. Una persona è morta sul raccordo autostradale Siena- Firenze, al km 53,360, in località Impruneta.

L’incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto due veicoli. Il traffico viene deviato temporaneamente sulla strada statale SS741. Il raccordo è chiuso in direzione Siena.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari del 118, le squadre Anas e la polizia stradale per gli accertamenti della dinamica e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.

Al momento non si conoscono le generalità della persona rimasta uccisa nello schianto, i dirigenti della polizia stradale stanno giungendo adesso sul posto.