Serie C, Robur Siena verso il Lecco. Dal Canto: "Gara pericolosissima, prepariamoci a soffrire"

La Robur Siena domenica 26 gennaio alle 15 affronterà al Franchi il Lecco e mister Alessandro Dal Canto, dopo la bella vittoria di Olbia, ha presentato la sfida.

“Andiamo alla ricerca del gioco tra le linee, a me piace così e credo che abbiamo i giocatori adatti per farlo, in alcune partite D’Auria trova meno spazi, dipende anche dagli avversari - spiega - Le partite vivono di momenti, a livello fisico ed atletico i dati ci dicono che stiamo bene, è normale che una squadra in vantaggio anche inconsciamente arretri un po’ il baricentro, è un aspetto più mentale che fisico".

"Ortolini potrebbe giocare un bello spezzone di partita, Guidone sta bene e viene da un momento positivo, Cesarini non è disponibile - aggiunge - Il Lecco dal mio punto di vista è la squadra che sta meglio dopo il Monza, dopo il cambio di allenatore soprattutto hanno trovato l’incastro giusto mettendo sotto squadre come Novara ed Arezzo, è la peggior partita da affrontare in questo momento, dobbiamo prepararci a fare una gara sopra le righe dal punto di vista dell’attenzione, è una partita pericolosissima nella quale dobbiamo prepararci a soffrire”.