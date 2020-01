Siena, in centro c'è odore di gas e in Piazza Del Campo i vigili del fuoco si calano nei tombini

Vigili del fuoco del comando di Siena in azione nella mattinata di lunedì 20 gennaio in Piazza Del Campo. L'allarme è scattato quando un odore di gas si è avvertito nel centro della città, mentre fumo è stato visto uscire dalle parti del palasport.

E' stato quindi reso necessario un controllo dei vigli del fuoco nei bottini della città, approvvigionamento idrico fondamentale per Siena e poi diventato negli anni rete museale.

I vigili del fuoco si sono calati per verificare la situazione. I controlli, che sono ancora in corso, al momento hanno dato esito negativo e non ci sono situazioni allarmanti.