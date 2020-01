Siena, notti brave di diciottenni ubriachi: litigano e danneggiano le apparecchiature del centro commerciale

Giovanissimi, appena diciottenni, ubriachi e violenti. Venerdì scorso, intorno alla mezzanotte, le Volanti della questura di Siena sono intervenute al centro commerciale Porta Siena per la segnalazione di un gruppi di ragazzi ubriachi che stanno danneggiando tutto quello che si trovano vicino.

Gli agenti intervengono e trovano alcuni ragazzi, appena maggiorenni, che in preda ai fumi dell'alcol litigano tra loro. Li separano e rintracciano un ragazzo, un diciottenne di Monteroni d’Arbia che poco prima ha preso a calci, rompendolo, un altoparlante ubicato sul muro della terrazza esterna del citato centro commerciale. Un altro giovane, durante la lite, sbatte violentemente contro un’autovettura lì parcheggiata, danneggiandola sulla fiancata.

Gli agenti delle Volanti identificano quindi tutti i soggetti coinvolti per accertare le relative responsabilità; in particolare, il giovane responsabile del danneggiamento dell’altoparlante, in palese stato di ubriachezza, ammette le sue responsabilità. E' stato sanzionato per il suo stato di ubriachezza e denunciato per il danneggiamento procurato.