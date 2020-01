Serie C, Robur Siena travolta dalla Carrarese: bianconeri al tappeto nel big match

CARRARESE: Forte, Mignanelli, Murolo, Tedeschi, Maccarone (8’st Infantino), Damiani, Calderini (32’st Agyei), Pasciuti, Cardoselli (21’st Piscopo), Ciancio, Valente. All. Baldini. A disp. Pulidori, Conson, Tavano, Mezzoni, Fortunati.

ROBUR SIENA: Confente, Migliorelli, Arrigoni (11’st D’Auria), D’Ambrosio, Serrotti, Cesarini, Baroni, Gerli, Da Silva (14’st Icardi), Guidone (34’st Ortolini), Lombardo. All. Dal Canto. A disp. Ferrari, Campagnacci, Romagnoli, Oukhadda, Andreoli, Buschiazzo, Panizzi, Setola, Argento.

Arbitro: Alberto Santoro (Messina). Assistenti: Davide Moro (Schio) e Alberto Zampese (Bassano del Grappa)

Reti: 37’pt Cardoselli, 46’pt Tedeschi, 14’st Infantino, 41’st Ortolini

Brutta sconfitta per la Robur Siena, che non entra mai in partita e cade senza appello sul campo della Carrarese. Solo nel finale Ortolini segna un gol per i bianconeri, crollati sotto i colpi di Cardoselli, Tedeschi e Infantino.

Altra amarezza dopo il pari con la Juventus Under 23.