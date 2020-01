Siena, prenotazioni di visite mediche al Cup, l'azienda sanitaria accorcia i tempi di attesa telefonica

“Basta con le lunghe attese telefoniche per prenotare una visita specialistica. Il Cup risponderà in tre minuti”. Ad annunciarlo il direttore amministrativo dell’Azienda Usl Toscana Sud Est Francesco Ghelardi.

L’azienda ha potenziato il servizio del Cup. Sono già quattro in più gli operatori disponibili al mattino (in tutto parliamo di quindici persone) e tre in più quelli invece presenti al pomeriggio. Perché, come ha affermato pochi giorni fa il direttore generale Antonio D’Urso “i cittadini non possono attendere per ore al telefono”.

La Asl Toscana sud est quantifica in tre minuti il tempo medio di attesa per un cittadino al telefono nel prenotare il proprio appuntamento. Come spiega Ghelardi, “la riorganizzazione decisa dall’azienda prevede anche un nuovo locale per il call center, che sarà posizionato al Tamburino”.