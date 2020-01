Neve sul Monte Amiata: 10 centimetri in vetta. Mezzi spargisale attivi sulle strade della provincia di Siena

Sul Monte Amiata è arrivata la neve. Come scrive il portale https://www.amiataneve.it una leggera nevicata "ha depositato dai 7 ai 10 centimetri di neve in vetta e dai 3 ai 5 centimetri alle Macinaie, Contessa e Cantore". Le piste sono aperte e c'è possibilità quindi di sciare in questo weekend.

Per rendere sicura la circolazione i mezzi spargisale sono in azione nelle strade amiatine tra le province di Siena e Grosseto. Tra queste sono interessate la strada provinciale della Aiuole (Sp 58), sulla provinciale della Macinaie (sp 37), sulla provinciale della Contessa (Sp 45), sulla provinciale del Quaranta (Sp 122), sulla provinciale di Pescina (Sp 107) e la provinciale della Vetta (Sp 35).