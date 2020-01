Siena, rubano parmigiano in un noto supermercato della città: denunciate due giovani rom

I carabinieri di Siena hanno denunciato due rom. Si tratta di due ragazze residenti a Roma.

Le due giovani di 26 e 28 anni hanno infatti sottratto dal banco frigo di un noto supermercato cittadino quattro pezzi di parmigiano per un valore di quasi 50 euro e li hanno infilati sotto i rispettivi giubbotti. Superate le casse, avendo da subito attratto l’attenzione del servizio di sicurezza, sono state fermate ed è stato loro chiesto di restituire il maltolto.

I legittimi proprietari recuperavano da subito la refurtiva e producevano una denuncia querela. Ne scaturiva una denuncia in stato di libertà che è stata inviata alla Procura della Repubblica perché valuti la posizione delle ragazze che, peraltro, possono annoverare diversi precedenti specifici, in relazione a denunce pregresse per fatti simili. Il furto di alimenti ha una valenza ben diversa da quello di prodotti di altra natura ma costituisce comunque reato, sicuramente dovrà essere valutata anche la personalità delle indagate.