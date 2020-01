Jennifer Lopez, la corte spietata di Siena. Dopo l'assessore di San Quirico le scrive anche Valdichiana Living

Dopo le parole dell'assessore di San Quirico d'Orcia, arriva un altro invito senese per Jennifer Lopez. Stavolta è il tour operator Valdichiana Living a scrivere alla pop star, che in un'intervista a Vanity Fair aveva rivelato di voler vivere in Italia.

"Sappiamo che il tuo sogno è vivere in Italia - scrive Valdichiana Living su Instagram - la Valdichiana Senese è il posto in cui puoi andare con la bici a comprare il pane, dove puoi incontrare chi produce la marmellata, dove il profumo della natura è reale e dove puoi goderti la vista. Siamo sicuri che apprezzeresti la tua nuova vita".