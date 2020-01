Siena, società che gestisce alberghi e motel evasore totale. La scoperta della Guardia di Finanza

Ancora soggetti completamente sconosciuti al Fisco individuati dalla Guardia di Finanza senese.

Questa volta i finanzieri del Comando Provinciale di Viale Curtatone, nell’ambito dell’attività d’istituto volta al contrasto dell’evasione fiscale, hanno scoperto in Valdichiana un soggetto, operante nel settore della gestione di alberghi e motel, risultato essere “evasore totale”.

In particolare le Fiamme Gialle hanno scoperto l’ennesimo “evasore totale” che non ha adempiuto agli obblighi di dichiarazione ai fini delle Imposte sui redditi e dell’Iva.

Una verifica che ha riguardato le annualità dal 2016 al 2018 ove gli investigatori hanno dapprima proceduto a ricostruire il reale volume d’affari realizzato dalla società, attraverso l’esame di documentazione amministrativo/contabile reperita all’atto dell’apertura del controllo fiscale, provvedendo poi ad incrociare gli elementi così desunti con quelli estrapolati dagli applicativi informatici in uso.

E’ quindi emerso che l’impresa, pur avendo istituito e conservato le scritture contabili obbligatorie ed il fatturato attivo e passivo per tutte le annualità oggetto d’ispezione, non ha provveduto a presentare la prevista dichiarazione fiscale ai fini dell’Iva per l’anno di imposta 2016 ed ha omesso di dichiarare, negli anni successivi, buona parte del fatturato prodotto.

L’attività posta in essere ha così consentito di ricostruire il reale volume d’affari del contribuente infedele permettendo di ricondurre a tassazione oltre 117 mila euro di ricavi non contabilizzati con un’Iva dovuta per 8,5 mila euro, prontamente segnalati all’Agenzia delle Entrate per il recupero delle imposte evase.