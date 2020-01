Drammatico incidente sulla strada statale Grosseto-Siena nella mattina di venerdì 17 gennaio. Due persone sono morte nello schianto tra un autobus e un'autovettura nel tratto in cui la carreggiata si restringe. Le auto coinvolte oltre al bus sono tre: si registra anche un ferito lieve a bordo del pullman.

Il traffico al momento risulta bloccato. Sul posto ci sono la polizia stradale per i rilievi, le ambulanze del 118 per i soccorsi e una squadra dei vigili del fuoco del comando di Grosseto per aiutare le operazioni dei sanitari e delle forze dell'ordine dopo questo terribile incidente stradale sulla ss223.