Siena, muore il cardiologo Francesco Maria De Luca, luminare e per molti anni primario all'ospedale senese

E' morto improvvisamente, all'età di 85 anni, Francesco Maria De Luca, per anni primario del reparto di cardiologia dell'ospedale senese. Il professor De Luca era un luminare nel suo campo e per farsi curare da lui molti pazienti arrivavano da fuori regione. Ha proseguito l'attività per alcuni anni anche dopo essere andato in pensione, per poi ritirarsi definitivamente. Nato a Grosseto, aveva eletto Siena come sua città quando era venuto a frequentare l'università. Stimato, apprezzato per la sua professionalità ed anche per la cortesia ed eleganza, Francesco Maria De Luca aveva moltissimi amici in città.

Lascia la compagna, anche lei medico, due figli e due adorati nipoti.