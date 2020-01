Siena-Grosseto, in primavera l'inizio dei lavori per il raddoppio del quarto lotto della Due Mari

Le ruspe sono pronte ed i tempi per l’inizio dei lavori per la realizzazione del raddoppio del quarto lotto della Siena-Grosseto si preannunciano più brevi del previsto. Già in primavera saranno aperti i cantieri tra Civitella Marittima e Lampugnano, fermi da mesi per un ricorso legato alle procedure di appalto.

Nelle settimane scorse i lavori sui 2.840 metri sono stati assegnati da Anas al raggruppamento temporaneo di imprese Itinere Spa, la seconda classificata, a seguito del fallimento della Carena spa (impresa di costruzioni insieme a Ilesp srl) che aveva vinto l’appalto.

Al momento sono in corso le procedure di verifica e di perfezionamento dell’aggiudicazione previste per legge e, non appena saranno terminati, spiega l’Anas, le ruspe entreranno in azione, poiché sono già state eseguite le attività preliminari, ovvero la bonifica da ordigni bellici e per i siti archeologici, che non sono legate all’assegnazione del cantiere ma sono necessarie per l’avvio dei lavori.

Considerando che il tempo previsto per la realizzazione è di 1.190 giorni, è ragionevole pensare che per ultimare il raddoppio del quarto lotto della Due Mari saranno necessari almeno quattro anni.