Siena piange Paolo Benvenuti, ex amministratore di Enoteca e direttore delle Città del Vino

E' morto Paolo Benvenuti. L'ex amministratore unico dell'Enoteca Italiana, direttore generale dell'Associazione nazionale Città del Vino, aveva 66 anni e combatteva da tempo contro un male incurabile. Persona affabile, molto gentile, intellettuale ed estimatore del sigaro toscano, è stato sin dalla fine degli anni '80 un punto di riferimento per la rinascita della cultura enologica e la difesa del vino dopo lo scandalo del metanolo. Con le Città del Vino, a cui sono associati centinaia di comuni italiani, ha portato avanti battaglie istituzionali di grande importanza come lo sviluppo del turismo enogastronomico e soprattutto il Piano Regolatore delle Città del Vino che oltre 20 anni fa fissò due concetti importanti validi ancora oggi: il vigneto è parte fondamentale del paesaggio e così tutte le aree agricole interessate e la sua tutela è strategica per la qualità del territorio e pertanto va programmata nell'azione amministrativa; lo sviluppo locale non può che derivare da una virtuosa collaborazione tra pubblico e privato fatta di scelte condivise. Benvenuti è stato anche presidente dell'Associazione Internazionale Iter Vitis. Nel 2014 venne chiamato a salvare l'Enoteca Italiana dalla crisi che stava vivendo, ma si dimise nell'aprile 2015.