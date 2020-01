Siena, brutto colpo per la sanità: ortopedia perde scuola e primario

L’ortopedia senese ha perso, dal 2019, la scuola di specializzazione per la mancanza del numero necessario di docenti universitari, mentre per quanto riguarda la parte ospedaliera, ha un primario facente funzioni da addirittura sei anni. E così, se dal punto di vista della qualità del servizio ha scacciato via da tempo le problematiche che l’avevano a lungo afflitta, dal punto di vista organizzativo, siamo ancora in alto mare. Perché una clinica universitaria abbia una scuola di specializzazione è necessario disporre di almeno due docenti. E solo due erano rimasti, fino a quando uno dei professori ha deciso di passare all’azienda ospedaliera, provocando la perdita della specializzazione.

