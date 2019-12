Siena, poliziotti pagano di tasca loro l'ostello a due senzatetto. Non erano riusciti a trovare posti letto

Un bel gesto da parte di due agenti della polizia di Siena che la notte scorsa hanno trovato due senzatetto che si apprestavano a trascorrere la notte dormendo all'aperto. Le temperature bassissime, addirittura sotto lo zero, avrebbero messo a repentaglio la vita delle due persone.

I due agenti hanno provato a cercare un posto letto per i due senzatetto, ma non sono riusciti a reperire nessuno che potesse aiutarli.

Ed allora non ci hanno pensato due volte: hanno fatto salire le due persone sull'auto, le hanno accompagnate all'ostello ed hanno pagato personalmente il conto della notte.

Un bellissimo gesto per il quale la Caritas Diocesana li ha ringraziati pubblicamente. Anche l'ex assessore Anna Ferretti, da sempre attiva nel sociale, è intervenuta sulla vicenda: "Grazie per l'attenzione e la sensibilità dimostrata! Sappiamo che non è la prima volta, ma fa sempre tanto piacere evidenziarlo".