Siena, presepe obbligatorio nelle scuole comunali, la proposta del Comune. Sarà la giunta a decidere

Il Comune di Siena apre al presepe natalizio in tutte le scuole della città. Così come ha fatto l’amministrazione di Grosseto (approvata nell’ultimo consiglio comunale una mozione che impegna in tal senso il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna), anche Siena potrebbe proporre l’obbligo di allestire un presepe natalizio in tutti gli istituti scolastici della città, ovviamente solo in quelli comunali. “Ne discuteremo in giunta – ha infatti confermato il sindaco Luigi De Mossi a margine del consiglio comunale di ieri -, per valutare questa opportunità. Certamente la nostra cultura cristiana non può essere misconosciuta o messa da parte.

L’opzione potrebbe essere quella di andare avanti attraverso un provvedimento-lampo per essere operativa prima delle vacanze.