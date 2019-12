Siena, la fidanzata lo lascia e lui va a denunciarla dai carabinieri per averlo abbandonato

La ex fidanzata l'ha lasciato e ha iniziato una nuova relazione, e così l'uomo, un 42enne senese, si è presentato in piena notte presso la caserma dei carabinieri di Viale Bracci a Siena, pretendendo di presentare una immediata denuncia contro la ex compagna per averlo abbandonato.

Incurante dell'orario inconsueto per presentare una denuncia simile, l'uomo ha cercato di avvalorare la sua tesi dicendo che la ex, esasperata dalle sue attenzioni, lo avrebbe minacciato telefonicamente intimandogli di lasciarla in pace.

I carabinieri hanno faticato non poco per spiegare all'uomo che non è possibile presentare una denuncia per l'abbandono da parte di una donna che non vuole più stare con lui.