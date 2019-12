Siena, ladri in fuga dopo il furto al centro commerciale. Il vigilante li insegue sulla scala mobile, la polizia li denuncia

Denunciata dalla polizia una coppia di ladri seriali che colpiva a Siena. i due operavano in coppia, colpendo diversi negozi.

Martedì scorso, 17 dicembre, alle 12.30 la Sala Operativa della Questura riceve una chiamata di soccorso, da parte di un addetto alla vigilanza del centro commerciale “Porta Siena”; sulle scale mobili sta inseguendo due soggetti sospetti.

In costante raccordo con la Sala Operativa, riferisce che uno dei due sembra essere l’autore di un furto consumato, alcuni giorni prima, in un negozio di elettronica posto all’interno del centro commerciale. Gli Agenti delle Volanti bloccano i due soggetti, che nel frattempo si erano allontanati velocemente, sentendosi inseguiti, in una via limitrofa e li controllano: addosso nascondono diversi arnesi per lo scasso, oggetti idonei ad essere utilizzati come armi improprie e svariati monili femminili d’oro e, naturalmente, non riescono a fornire alcuna giustificazione sul possesso di tali oggetti.

Condotti in Questura, sono stati sottoposti ai previsti accertamenti della Scientifica e, al termine, è venuto fuori che entrambi erano gravati da numerosi precedenti, in particolar modo per furto e per reati della stessa natura. Uno dei due, un rumeno di 25 anni, senza fissa dimora, a suo carico ha numerose denunce per furti, ricettazione, porto di oggetti atti ad offendere oltre che una misura cautelare emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Firenze, peraltro disattesa, e svariati provvedimenti di allontanamento emessi da Questure della Toscana; l’altro, un italiano 31enne, anche lui senza fissa dimora, annovera diverse denunce per furto e per possesso ingiustificato di chiavi alterate, oltre che per altri reati, ed anche lui vari allontanamenti da comuni toscani ove, anche in coppia coll’amico, ha commesso tali reati.