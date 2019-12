Siena, caos maltempo: 60 interventi dei vigili del fuoco

Una decina di interventi effettuati, almeno cinquanta in coda. Caos maltempo in tutta la provincia di Siena.

Sono bastati pochi minuti di pioggia e vento per far cadere alberi e rami nelle strade e cornicioni dai palazzi, costringendo automobilisti e cittadini a prendere d'assalto il centralino del comando provinciale dei vigili del fuoco.

Le squadre di Siena e dei vari distaccamenti sono impegnati in questo momento nei vari interventi, dando ovviamente la precedenza a quelli più urgenti. Fortunatamente le condizioni del meteo nelle prossime ore dovrebbero migliorare, le previsioni sono abbastanza incoraggianti per Siena e per il resto della provincia.