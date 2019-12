Siena, donna aggredita da un cinghiale davanti all'asilo. Profonde ferite ad una gamba

E' stata trattenuta al pronto soccorso la giovane donna aggredita da un cinghiale mentre si trovava alla fermata dell'autobus davanti all'asilo. L'animale l'ha caricata e ferita con le zanne ad una gamba, procurandole una ferita che ha richiesto molti punti di sutura.

L'incredibile attacco è avvenuto in pieno giorno, in una strada trafficata e in un quartiere popolato. L'animale, un maschio adulto, è uscito dal bosco in via Malizia e si è messo a correre per la strada principale, dirigendo verso una donna che portava a spasso il cane e che non si era accorta della presenza del cinghiale. La giovane si è messa ad urlare e il cinghiale le si è scagliato contro, ferendola.