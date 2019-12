Siena, interruzione energia elettrica di Enel. Le abitazioni del centro storico che resteranno senza luce

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che domani, mercoledì 11 dicembre, eseguirà un intervento di potenziamento del sistema elettrico a Siena, con particolare riferimento alla cabina denominata “Magalotti”, che fornisce alimentazione alla via omonima e alle aree limitrofe.

La cabina, che trasforma l’energia elettrica da media a bassa tensione e la distribuisce ad attività artigianali, esercizi commerciali ed abitazioni, sarà sottoposta a restyling attraverso la sostituzione della componentistica, parte della quale risulta danneggiata, e il rimontaggio elettromeccanico di sezionatori e interruttori motorizzati che consentiranno di automatizzare il sistema elettrico in uscita dall’impianto con benefici per la qualità del servizio elettrico in situazioni ordinarie e tempi di rialimentazione più brevi in caso di disservizio. Nell’occasione sarà effettuato anche il riassetto dei carichi per garantire alla zona interessata dall’intervento una distribuzione equilibrata dell’elettricità.

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio che E-Distribuzione ha programmato per domani, dalle ore 9:00 alle 16:00. Grazie a bypass da linee di riserva, l’area del “fuori servizio” sarà circoscritta a un gruppo ristretto di utenze nel modo seguente:

Siena, mercoledì 11 dicembre, dalle ore 9:00 alle 16:00, via Magalotti civ. (i civici sono elencati divisi tra pari e dispari) da 2 a 8, 1, 5, da 9 a 11, 15; via Pantaneto 12, 16, da 24 a 34, da 38 a 74, da 78 a 80, da 84 a 90, 136, 142, 150, da 31sb a 31sa, da 53 a 55, da 59 a 67, da 71 a 85, da 89 a 97, da 101 a 103b, sn (senza numero); via San Martino civ. da 12 a 16, da 20 a 28, da 32 a 34, da 38 a 40, da 1 a 37, da 41 a 53, da 57 a 59, da 63 a 69, sn; vicolo degli Orefici da 2 a 8, 14, da 9 a 11, 19, da 23 a 25, 29, 37; via del Porrione da 47 a 49, 91; vicolo dell’Oro civ. da 17 a 21, 29, 37; piazza Logge del Papa civ. 4, 5; via Pagliaresi civ. 35; via Follonica civ. 3.

I clienti sono informati anche con affissioni nelle vie coinvolte. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di forte maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.