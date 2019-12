Siena, il generale dei carabinieri visita i militari della provincia: "Grande impegno per la sicurezza"

Il comandante della legione carabinieri Toscana, generale Massimo Masciulli, ricevuto dal colonnello Stefano di Pace, è giunto a Siena per incontrare i comandanti dell’Arma di Siena e della provincia, compresi quelli delle 42 stazioni presenti sul territorio dei 35 comuni della provincia, e una rappresentanza di militari di ogni ordine e grado.

Nell’occasione il comandante di tutti i carabinieri della Toscana, nel portare i propri auguri di serenità, di buon Natale e di buon anno nuovo ai militari e alle loro famiglie, ha espresso un particolare apprezzamento per l’opera svolta nell’anno che va a concludersi, non solo per le tante operazioni di servizio portate a segno con successo e per i brillanti dati operativi espressi, ma anche per la rassicurante presenza a difesa dei cittadini, specialmente dei più deboli, e per il grande contributo fornito alla sicurezza pubblica in provincia di Siena.