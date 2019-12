Siena, tre scosse di terremoto avvertite in provincia di Siena. Non si registrano danni

Tre scosse di terremoto sono state avvertite anche in provincia di Siena, la prima alle 20,38, la seconda alle 21,13 e la terza alle 21,14.

L'epicentro è stato individuato nella zona fuiorentina di Scarperia a meno di sette chilometri di profondità.

La scossa delle 20,38 è stata registrata di magnitudo 2.6. Leggermente più forte, ma chiaramente avvertita dalla popolazione anche a Siena, quella delle 21,13 di magnitudo 2.8. Infine la terza scossa, quella delle 21,14, è stata di magnitudo 2.

Lo sciame sismico prosegue e nelle ultime ore le scosse sono state avvertite in molte zone della penisola, creando allarme tra la popolazione. Proprio nei giorni scorsi un docente senese aveva parlato delle relazioni che intercorrono tra i terremoti in Albania e quelli in Irpinia e Sabina (Leggi qui), ma le scosse toscane non dovrebbero essere in relazione.

