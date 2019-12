Siena, manifestazione animalista autorizzata di Anonymous for the Voiceless in pieno centro

Un quadrilatero di persone, immobili, vestite di nero, con una maschera che ricorda quelle usate nel famoso film di James McTeigue, ‘V per Vendetta’, ma che in realtà si ispirano a quelle di Anonymous, il gruppo di hakers anonimi balzato più volte all’occhio della cronaca. Tra le loro mani, schermi su cui passano immagini cuente di animali maltrattati in allevamenti, aziende e manifestazioni. Il flash mob di Anonymous for the Voiceless, movimento internazionale animalista e antispecista, regolarmente autorizzato, si è tenuto in Piazza Salimbeni.

La protesta animalista riguarda soprattutto gli allevamenti intensivi ma gli organizzatori spiegano, riferendosi al Palio: "Manifestiamo qui anche perché crediamo che, se cambiasse il punto di vista sul come intendiamo gli animali nella nostra vita, sicuramente non verrebbe sentito neanche il bisogno di usarli per nessuna finalità di alcun tipo”.

Un anno fa gli animalisti manifestarono a Siena proprio contro il Palio, ma la manifestazione fu un flop.