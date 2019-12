Siena, vola nel torrente e resta intrappolato per tutta la notte tra le lamiere

E' stato liberato dalle lamiere l'uomo di 31 anni rimasto coinvolto in un incidente stradale. L'auto su cui viaggiava è volata giù dal ponte della Pia, nel comune di Sovicille, e il guidatore è rimasto intrappolato tra le lamiere.

A dare l'allarme, nella tarda mattinata di sabato 7 dicembre, è stato un passante. Sul posto è intervenuto il 118 che ha poi contattato i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Sovicille, prontamente intervenuti sul posto.

Pare che l'incidente sia avvenuto la nottata precedente e l'uomo è rimasto intrappolato per molte ore. E' rimasto ferito in maniera piuttosto seria, ma non è in pericolo di vita.