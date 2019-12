Siena, medico psichiatra picchiato dal paziente. L'ordine dei medici si costituisce parte civile

Un medico psichiatra, colpito con un pugno da un paziente, ha riportato un trauma cranico con quindici giorni di prognosi. L'aggressione è avvenuta all'interno del policlinico Le Scotte, nell'ambulatorio della clinica psichiatrica. L'ordine dei medici ha deciso di costituirsi parte civile al fianco del professionista ferito.

“Esprimo a nome dell’ordine dei medici di Siena, tutto il nostro appoggio al collega psichiatra che si è sempre distinto per la sua alta professionalità e dedizione verso i suoi pazienti, che è stato aggredito all’ospedale delle Scotte pochi giorni fa. Un appoggio non solo formale, ma anche sostanziale: come ordine professionale, intendiamo costituirci parte civile, per dare un segnale forte: come medici non vogliamo avere paura dei nostri pazienti ma essere loro alleati.” Ha detto Roberto Monaco presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Siena e segretario della Federazione nazionale dei medici chirurghi e odontoiatri

“Per poter raggiungere questo obiettivo, dobbiamo essere tutti insieme. Operatori della sanità, direzioni aziendali, cittadini e organi di informazione. Medici e operatori sanitari sono garanti di uno dei principi costituzionali come il diritto alla salute che è uguale per tutti senza distinzioni. Fare del male al medico significa ledere un diritto basilare della democrazia di questo paese”.

L’ episodio avvenuto a Siena è incredibile, ma non è isolato. Medici e operatori sanitari sono spesso alla ribalta delle cronache perché vittime di attacchi da parte dei pazienti.

“La nostra, è un professione di vicinanza: il medico deve stare vicino, accanto al paziente, deve visitarlo e avere con lui un contatto anche fisico. Non è pensabile che il medico debba aver paura dei suoi pazienti: il nemico è la malattia non il medico”.