Siena, canina di 18 anni si perde e cade in un fosso. Dopo una notte al freddo la salvano i vigili del fuoco

Infreddolita e impaurita, ma salva, dopo una notte passata al freddo, in fondo ad un scannafosso di scolo dell'acqua. Ha 18 anni la canina che la scorsa notte si era persa nella zona di Porta Tufi, al Chiesino. I proprietari l'avevano chiamata a lungo, senza ricevere risposte. Perchè la cagnetta è anche cieca, quasi sorda e zoppicante. Vista l'età temevano per la sua vita, ma non hanno voluto lasciare nulla di intentato. Il tam tam di ricerca è subito partito sui social, con tantissime condivisioni.

In tanti hanno preso a cuore le sorti della vecchietta. E quando sembrava che le speranze fossero ormai perse, qualcuno l'ha vista e ha dato l'allarme. Era rannicchiata in fondo allo scannafosso, ma viva. A salvarla e a farla riabbracciare ai suoi proprietari sono stati i vigili del fuoco, che sono scesi nel fosso e, delicatamente l'hanno riportata in superficie. Avvolta in una calda coperta è tornata a casa, impaurita, ma salva e amata.