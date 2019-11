Siena, auto in fiamme a San Miniato. L'incendio lambisce il palazzo

Auto in fiamme nel quartiere di San Miniato. Poco dopo mezzogiorno la macchina stava uscendo a retro marcia dal parcheggio che si trova sotto il palazzo quando sono divampate le fiamme che hanno lambito le finestre delle abitazioni, provocando non pochi timori nei residenti, molti dei quali hanno preferito scendere in strada. Una lunga colonna di fumo nero si è alzata per molti metri.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Siena che hanno provveduto a domare l'incendio. La macchina, una utilitaria, è andata completamente distrutta. Non si conoscono le cause dell'incendio sul quale effettueranno accertamenti i vigili del fuoco.