Siena, l'associazione proprietari di cavalli da Palio ha eletto il nuovo presidente

Cambio ai vertici dell' associazione proprietari allevatori ed allenatori cavalli da Palio, dopo il biennio di presidenza di Massimiliano Ermini. Dopo le consultazioni della commissione elettorale composta da Agostino Anselmi Zondadari, Mario Savelli e Laura Notarantonio, i soci hanno votato come nuovo loro rappresentante Andrea Calamassi, senese, chiocciolino con una conoscenza dell'ambiente a 360 grazie alle molteplici esperienze maturate negli anni in mezzo ai cavalli, come cavaliere, come barbaresco, come funzionario in ippodromo e come mossiere.