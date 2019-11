Siena, padre e figlio peruviani si addormentano ubriachi in auto in mezzo alla strada

Sono le 3 e mezza di lunedì 25 febbraio, notte fonda. A Monteroni d’Arbia, in provincia di Siena, viene segnalata un’autovettura ferma, a fari spenti, in prossimità di un incrocio, in mezzo alla corsia di marcia e addirittura in senso opposto a quello di marcia, in posizione di pericolo per l’incolumità degli utenti della strada; all’interno si intravede la sagoma di un soggetto, penzoloni sulle cinture di sicurezza, colla testa riversa sullo sterzo.

Si teme una disgrazia. Gli Agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, allertati dalla Sala Operativa, si avvicinano al finestrino e chiamano l'uomo il quale continua a rimanere incosciente col capo sullo sterzo. Dopo alcuni secondi emerge, però, dal sedile posteriore un altro uomo che, con difficoltà a causa della scarsa conoscenza della lingua italiana (risulterà poi di nazionalità peruviana), lascia intendere che quello riverso sullo sterzo sta dormendo (cosa che stava facendo, sino a poco prima, anche lui).

Gli Agenti provano allora a svegliarlo, ma ci riescono solo dopo vari tentativi: risulta palesemente ubriaco, accanto a lui notano anche delle bottiglie di birra.

I due vengono identificati: sono peruviani, padre e figlio.