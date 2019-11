Palio di Siena, cazzotti in Piazza, il sindaco difende alcuni dei contradaioli chiamati dalla Procura

Sono stati informati tutti i contradaioli iscritti nel registro degli indagati per i cazzotti in Piazza del Campo al termine del Palio del 2 luglio 2018. Si tratta di 13 persone della contrada del Nicchio (2 delle quali per denunce personali) e 6 del Valdimontone. Alcuni hanno già ritirato il dispositivo, altri lo faranno nelle prossime ore. Sono stati anche calendarizzati gli interrogatori, che prenderanno il via a breve, nei primi giorni di dicembre. Sulla questione, il sindaco Luigi De Mossi commenta: “E’ ben noto come la pensa questa amministrazione al riguardo, se non ho ancora parlato è perché voglio capire bene come è partita questa indagine e mi voglio documentare”. Poi rivela: “Fra l’altro mi trovo in una posizione duplice, dal momento che ho avuto incarico da alcuni indagati per assumere la loro difesa.

