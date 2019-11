Siena, furto in centro commerciale, denunciati due spagnoli

Furto in centro commerciale, denunciati per furto aggravato due spagnoli. I carabinieri di Siena hanno identificato e deferito in stato di libertà per “furto aggravato” tre 23enni spagnoli, fra i quali una donna, tutti domiciliati a Siena e con precedenti denunce a carico per delitti di matrice predatoria. Erano stati fermati dagli stessi militari all’interno di un centro commerciale dopo aver asportato, danneggiandone le relative placche antitaccheggio, capi di abbigliamento per un valore complessivo di 250 euro. L’intera refurtiva è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari. Continuano i controlli sul territorio da parte delle forze dell'ordine in vista delle prossime festività di Natale.

