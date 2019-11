“Un albero per ogni nato”, ecco tutti i nomi senesi

Il prossimo 23 novembre alle ore 15, torna il consueto appuntamento con “Un albero per ogni nato”, la tradizionale cerimonia che, quest’anno, festeggia i 297 bambini nati e residenti a Siena nel 2016, si terrà in via della Biccherna ad Isola d’Arbia.

"Guardando al futuro e all’importanza di salvaguardia del nostro pianeta, considerando soprattutto quanto sta accadendo da un punto di vista climatico - ha affermato l’assessore all’ambiente Silvia Buzzichelli – l’invito per sabato prossimo alla cerimonia “Un albero per ogni nato”, assume sempre più importanza. Un gesto semplice ma concreto per educare i più piccoli al rispetto della Terra, la stessa su cui poggiano le radici di quello che è il simbolo universale della vita. Radicato al suolo ma proiettato verso l’alto, verso un domani che speriamo possa essere più green".

Ad ogni piccolo sarà consegnata, a ricordo, una pergamena personalizzata e una piantina aromatica di cui prendersi cura.

Coloro che non saranno presenti potranno ritirare la pergamena alla segreteria dell’assessorato all’Ambiente (Palazzo Berlinghieri, Piazza Il Campo n. 7/8) dal lunedì al venerdì in orario 10-12.

Di seguito i bambini invitati alla cerimonia: Al Zyoud Lilian, Alfonsi Giorgia,Amberti Irene, Angeloni Nicholas, Antonelli Ginevra, Antonelli Giuseppe, Armini Giada, Armini Matteo, Avignone Arya Kaur, Aybar Tavarez Diego, Baldi Margherita, Ballerini Greta, Balocchi Zoe, Bandini Camilla, Bellugi Edoardo,Benato Irene, Bendjeddou Sofia, Benvenuti Tommaso, Berger Ludovico Francis, Bernardini Matteo, Bianchi Sara, Bianchini Olivia, Bin Yeakub Mouaz Talha Alnafis,Bindi Mattia, Bini Margherita, Bleta Harvey, Bocci Ascanio, Bonamassa Andrea,Bracali Sofia, Brogi Lorenzo, Burrini Giulio, Bustos Alanis Abigail, Butini Fiamma, Butunoi David Alexandru, Campagna Alessandro, Cantisani Giorgia, Caoduro Alessandro, Capizzi Lorenzo, Capperucci Adele, Carapelli Alessio, Casini Davide, Castignani Luisa, Castignani Marta, Cavuoto Francesca, Cerretti Anna Maria, Cetoloni Dafne, Cetoloni Francesco, Cetoloni Giorgia, Chen Sikai, Chiantini Ludovico, Chierchia Emma, Ciacci Siria, Cicogna Bernardo, Cini Calliope, Ciofi Violante , Ciseri Manuele, Ciucur David, Coli Emma, Collini Federica, Collini Francesca, Collodel Marco, Consoli Martina Elettra,Contigiani Anna, Corbini Alessio, Corsi Agata, Cortonesi Lucio, Cortonesi Sebastiano Rocco, Corzani Niccolo', Cottini Giovanni, Cresti Violante, Croitoru Louis Nicholas,Cuviello Alessandro, D'andrea Beatrice, D' Elia Adriana, Darie Pietro Tiberiu, De Mauro Daria, De Simoni Niccolo', Deiceanu Jessica Ana, Del Santo Spataru FrancescoDel Santo Spataru Vittoria, Di Domenico Cloe, Di Gioia Marianna, Di Sipio Chiara,Dominici Anna, Dragoti Jessica, Dragoti Xhoen, Duria Valentina, Efanga Zahra, Egbuchulem Christian, Enriquez Peguero Daniela, Ercoli Flavio, Ese Ebu-Bekr , Esposito Giada, Fabbrini Matteo, Fargnioli Viola, Fattorini Olivia, Fatucchi Sara, Felago Manuel,Ferluga Marco, Ferrara Nicolo', Ferraro Maria, Fichera Matilde, Fineschi Riccardo, Flori Elisabetta, Forconi Maddalena, Formisano Simone, Franci Fiorenza, Franci Matteo,Frau Chiara, Frigerio Lia, Frusciante Chloe, Fuschillo Sofia, Gagliardi Ilaria, Galasso Caterina, Galgani Brando, Gani Yassin, Garcia Cordero Alicia, Garramone Sole, Gatti Alice,Gessani Diego, Giorgi Alyssa, Giorgi Manuel, Giovani Riccardo, Giuliani Guccio, Gorceac Damian, Gradi Camilla, Grandi Stefano, Grazioli Celeste Sofia, Grazzini Gioia, Greco Lavinia, Guerri Cecilia, Guerrini Virginia, Guideri Violante, Hamiyani Jawhara, Hamiyani Yakouta, Handunpurage Sithu Adithya Fernando, Hoxholli Nicholas, Huang Ziyi, Indrizi Fatima, Indrizi Medina, Inglesi Clarissa, Interdonato Bianca, Ismail Ganna Mohamed Farouk Hamed, Jasarevic Abdurahman, Juseinov Jasharevikj Meryem, Khosla Caterina, Langialonga Tommaso, Lanza Giulia, Leca Adrian, Leca Patrizia, Lenzi Martina, Lerose Vera, Limpias Serdan Giovanni, Liriano Feliz Samuele, Liserani Leonardo, Liu Kexin, Livi Filippo, Lodi Bernardo, Lorenzini Enea, Lorenzini Ginevra, Lorini Ginevra, Losi Serena, Lotti Rachele, Lumani Niccolo', Machetti Mattia, Magi Pietro, Magini Alessandro, Magrini Alessandro, Malaj Emma, Mallardo Andrea Junior, Mancianti Niccolo', Mannucci Martina, Mansour Moustafa Alkhateeb Omar, Marcelo Santisteban Francesco, Marchionni Diego, Marini Caterina Maria, Martino Gaia, Marzocchi Bernardo, Masini Vittoria, Massa Filippo, Mattos Salcedo Chiara, Mazzini Gabriele, Mba Ogechi Liam, Merlotti Gabriele, Messina Anna, Micciche' Rea, Miele Gennaro, Mina' Alyssa Sofia, Mocanu Laura, Montalto Lorenzo, Montis Ruben, Mori David Mattia, Mori Leonardo, Morrocchi Luca, Mortillaro Giulia, Mulloor Mariangelin, Munaretto Bianca, Mutas Ahmed, Muzzi Adele, Nami Carlotta, Nastasi Adriano, Nastasi Filippo, Nencini Leonardo, NepiDaniele, Neri Elisabeth, Niccolai Bernardo, Nicolelli Fulgenzi Alessandra, Ninci Vittorio, Novelli Mattia, Okoawo Bliss Esele, Pacini Azzurra, Pagliuca Gaia, Pagni Riccardo, Palazzesi Federica, Palazzuoli Edoardo Alberto, Panariello Giorgia, PandisciaNiccolo', Pandololfi Diego ,Paoli Tommaso, Parrella Sofia, Pedani Matilde, Pellegrini Sofia, Periccioli Leonardo, Perotti Ada, Perrone Giulio, Pifferi Tommaso, Pirastru Alessandro, Pituscan Matei, Pizzichi Davide,Pizzurro Oscar Matteo, Porciani Gabriel, Posticci Federica, Pruneti Martina, Puorto Samuel, Puqe Eftalia, Riello Perla, RodriguezGiulia, Romagnoli Edoardo, Romano Gaia, Rossi Federico, Rossi Ginevra, Rossi Lorenzo Ascanio, Rossinelli Eva, Rugani Vanni,Sacino Elisabetta, SalconeBenedetta, Sani Vittoria, Sano'Giulia, Santini Elena, Saponaro Edoardo, Saraca Mia, Sartore Emma, Sasso Cloe, Scali Riccardo, Schiavone Francesco Luigi, Segreto Nina, Severi Niccolo', Shnayder Viktoria, Signorini Diego, Siguas Laurente Angie Melanie, Sima Amelia, Sima Giulia, Sitzia Cosimo, Soldani Enrico, Soldati Aurora, Squillantini Aurora, Sulce Julia, Sun Jia Ai, Taddei Viola, Tancredi Enea Mario, Tanganelli Gioia, Tansella Andrea, Tata Bernardo, Tenti Iside, Teodorici Crescenzo, Terrell Edith, Tognazzi Camilla, Tognazzi Gaia, Topalidis Marco, Torricelli Ginevra, Torrisi Edoardo, Tozzi Martina, Tozzi Riccardo, Urzi' Francesco, Valdambrini Livia, Valenti Bernardo, Vaselli Tommaso, Venturino Guido, Viani Pietro, Vigni Loris, Vitale Duccio, Wang Emanuele Zixi, Yonti Chakem Roane Matteo, Zheng Chloe, Zheng Ellis,Zimelli Giulia, De Giulii Lorenzo.