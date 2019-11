Incendio in abitazione, indagini in corso

I Vigili del Fuoco del Comando di Siena e del distaccamento di Poggibonsi sono intervenuti nella serata del 19 novembre 2019 intorno alle ore 21:40 in loc. Casa al Ponte, nel comune di Castellina in Chianti, per l'incendio di un bilocale ubicato al primo piano di un casolare. L'incendio ha coinvolto la cucina e alcuni suppellettili, recando danni da fumo anche in camera da letto e nel bagno. L’intervento è durato circa due ore e al termine si è reso necessario rendere inagibile il bilocale e l'impianto elettrico della struttura, fino al ripristino delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza. Le cause dell'evento sono in corso di accertamento. Al momento non risultano feriti.