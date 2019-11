Eversione nera, il sindaco di Colle vuole costituirsi parte civile

Il Comune di Colle Val d’Elsa ha intenzione di costituirsi parte civile nei confronti delle persone accusate di voler far saltare in aria la moschea. “E’ una possibilità che porteremo avanti nel caso fosse percorribile - spiega il sindaco Alessandro Donati - c’è un danno morale grave, la nostra comunità si dissocia totalmente da certi comportamenti”.

“L’appello che faccio ai colligiani ed ai musulmani, in un momento come questo, è di ragionare e non agire di pancia: la convivenza civile è la sola strada”, precisa Donati.