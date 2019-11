Professionista evade il fisco: scoperto dalla Guardia di Finanza

Altro professionista parzialmente sconosciuto al Fisco è stato scoperto dai militari del Comando Provinciale di Siena. L'uomo in questione – attivo nel campo dei servizi connessi a tecnologie informatiche resi quasi esclusivamente in favore di società operanti in ambito nazionale – presentava evidenti elementi di pericolosità fiscale. L’operato dei finanzieri ha consentito di ricostruire il reale giro d’affari del contribuente: sono stati quantificati così i compensi occultati al fisco risultati pari a circa 62 mila euro oltre ad un’Iva a debito per quasi 31 mila euro.