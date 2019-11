Il Lago dei Cigni al teatro dei Rinnovati

Il celebre Balletto di Mosca “La Classique “ pronto a rievocare le magiche atmosfere danzanti del Lago dei Cigni al Teatro Palazzo delle Feste il 19 novembre alle ore 21.

Il Balletto di Mosca “ La Classique” ha voluto mantenere intatte le coreografie originali del 1895 di Marius Petipa e Lev Ivanov, per portare in scena la versione più autentica de Il Lago dei Cigni creata per il Teatro Mariinsky. Grazie alle accurate scenografie sarà possibile respirare l’atmosfera gotico-fiabesca della Corte Imperiale Russa di quel periodo. Le scene del I e del III atto presentano uno stile classico ma evocativo, mentre il II e il IV atto, ricreano l’incantesimo del lago, immerso in un’ambientazione mistica, lunare, ricreata attraverso affascinanti giochi di luci ed ombre.