Tutta la provincia nella morsa del maltempo: casa scoperchiata

Gran parte della provincia di Siena nella morsa del maltempo. I vigili del fuoco del comando di Siena stanno intervenendo fin dalla mattina di domenica 3 novembre per alberi pericolanti.

A Piancastagnaio, in via Antonio Gramsci, anche per la verifica e la messa in sicurezza di una copertura composta di pannelli coibentati che è stata completamente divelta dal vento.