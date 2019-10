Maxi sequestro per Halloween: 12mila prodotti irregolari

In occasione di Halloween i finanzieri del comando provinciale di Siena hanno intensificato i controlli nel settore della sicurezza prodotti, ponendo al setaccio numerosi soggetti in tutta la provincia, tra attività commerciali e ditte individuali. All’esito degli interventi sono stati sottoposti a sequestro circa 12.000 articoli.

L' attività, coordinata nell’intera provincia dal dipendente gruppo di Siena, ha permesso di togliere dal mercato giocattoli, materiale elettrico, calcolatrici ed articoli per la casa, costumi, maschere e decorazioni di Halloween, interessando soggetti economici nei comuni di Monteriggioni, Colle Val d’Elsa, Montepulciano, Sinalunga, Torrita di Siena, Chianciano Terme, Chiusi Scalo, Piancastagnaio, comportando nei confronti di 5 target l’elevazione di sanzioni amministrative per oltre 15.000 euro, in violazione delle specifiche normative comunitarie, recepite dall’ordinamento giuridico italiano, previste in materia di Codice del consumo, materiale elettrico e giocattoli, per mancanza del contenuto minimo di informazioni e, nel caso più specifico dei giocattoli, perché privi delle indicazioni minime sulla sicurezza e della marcatura Ce.

Condotte particolarmente gravi quelle riscontrate dai finanzieri di Siena, in quanto la marcatura CE costituisce un attestato di sicurezza a garanzia della filiera di produzione e dell’affidabilità dei materiali adoperati per la realizzazione degli articoli.

L’obiettivo, ora, sarà quello di risalire all’intera filiera del falso, per impedire il commercio dei prodotti non genuini ed insicuri che, immessi in vendita a prezzi decisamente bassi in virtù della scarsa qualità dei materiali utilizzati, mettono in pericolo la salute dei consumatori ed alterano le regole del mercato e della leale concorrenza, andando a penalizzare i commercianti onesti, rispettosi delle normative in vigore.