Ore di inglese nelle scuole dell'infanzia senesi

Dalla fine del prossimo mese di novembre nelle scuole dell’infanzia comunali i bambini avranno l’opportunità di imparare le prime nozioni della lingua inglese.

"Un progetto di rilievo – commenta Clio Biondi Santi – . La firma della convenzione stipulata con l’Università per Stranieri di Siena è avvenuta proprio ieri, l’ultimo giorno che mi ha vista ricoprire, prima del cambio di deleghe, il ruolo di assessore all’Istruzione. L’idea di favorire l’apprendimento dell’inglese fin dalla più tenera età nasce infatti dalla consapevolezza, come Amministrazione comunale, di favorire la conoscenza e quindi l’apprendimento di quella che oramai è la lingua franca per eccellenza, indispensabile sia nella vita di tutti i giorni sia all’interno dell’ambito professionale, qualsiasi esso sia".

La prima fase sperimentale prevede lezioni di un’ora al giorno per quattro volte alla settimana tenute da docenti formati dalla stessa Università per Stranieri, che saranno poi integrati da tirocinanti dell’Ateneo in modo da ampliare, in maniera sostanziale, il tempo da dedicare al percorso di apprendimento dei piccoli.