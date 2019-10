Rimpasto della giunta, parla Paolo Benini

E’ rimasto fino ad oggi in silenzio, nonostante il suo nome circoli ormai da settimane come nuovo assessore della giunta De Mossi. Paolo Benini, consigliere comunale eletto nelle fila della Lega e poi passato al gruppo Siena Tools, però adesso parla, in una intervista rilasciata al Corriere di Siena, e lo fa con grande tranquillità.

“Sono pronto ad entrare in giunta, se è questo che mi viene chiesto. E in questi giorni ho continuato ad informare il sindaco dei tanti progetti in corso, ma l’ho fatto solo per email”.

E una cosa ci tiene a ribadire: “Il sindaco non mi ha mai parlato ufficialmente del rimpasto. Se ci sarà qualcosa il sindaco mi chiamerà e me lo dirà. Quello che ci tengo a ribadire è che io non ho padrini. Se il sindaco mi chiamerà lo farà perché crede nelle mie competenze”.