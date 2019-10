Un sedicenne senese tra i prescelti per Sanremo Giovani

C'è anche un senese tra i 65 nomi che hanno superato la prima selezione di Sanremo Giovani. E' Leonardo Tomarelli, sedicenne di Chianciano Terme che si è presentato con la canzone dal titolo "Ne ho bisogno".

Il gruppo dei sessantacinque prescelti, ma destinati a diventare cinque per il Festival di febbraio, è composto da 52 cantanti singoli, di cui appena sei donne a fronte di 46 uomini, e tredici gruppi.

Al termine delle audizioni che si terranno il 3 novembre saranno scelti venti tra gruppi e artisti singoli che parteciperanno alle “semifinali” in diretta nel pomeriggio di Rai1, all’interno di Italia Sì!, la trasmissione condotta da Marco Liorni il sabato pomeriggio, nelle quattro puntate del 16, 23, 30 novembre e del 7 dicembre. Allora si conosceranno i dieci finalisti dell’edizione di Sanremo Giovani in onda in diretta su Rai1 il 19 dicembre. Solo cinque di loro, infine, entreranno a far parte, insieme ai due vincitori di Area Sanremo e al vincitore della passata edizione di "Sanremo Young",della categoria “Nuove Proposte” di Sanremo 2020.