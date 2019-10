Mezzo chilo di droga nello zaino: arrestato

Continua incessante l’attività di controllo e di prevenzione delle volanti della polizia, anche in materia di sostanze stupefacenti.

Sabato 19 ottobre le volanti della Questura, appena fuori dalle mura, hanno notato un individuo che, con uno zaino a tracolla, si stava portando, a piedi, speditamente verso il centro della città. Insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo che alla vista dell’auto della polizia ha manifestato un insolito nervosismo, i poliziotti delle volanti lo hanno subito controllato, costringendolo a svuotare il contenuto dello zaino. I sospetti si sono rivelati esatti: all’interno hanno trovato ben cinque confezioni, da cento grammi l’una, di marijuana, perfettamente etichettata col relativo peso, messa abilmente sottovuoto e termosaldata per impedirne la percezione all’esterno, per un totale di ben mezzo chilo di stupefacente.

L’uomo non ha potuto fare altro che ammettere le sue responsabilità ed i poliziotti, a questo punto, hanno esteso il controllo anche a casa. Qui, in un appartamento del centro, è stato rinvenuto il materiale per il confezionamento e la suddivisione in dosi della sostanza stupefacente: bilancino, rotoli di cellophane, buste per il sottovuoto, oltre ad un altro piccolo quantitativo della stessa sostanza.

Al termine degli accertamenti, constatata la flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, l’uomo, D.D.J, un inglese 47enne da qualche anno domiciliato a Siena, è stato arrestato.