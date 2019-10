Un percorso museale dedicato ai drappelloni

Un percorso museale sui drappelloni dei grandi autori e dedicati ai grandi eventi è un’idea sulla quale il Comune sta lavorando. Nei musei delle contrade esistono drappelloni che sono opere d’arte che qualunque grande museo vorrebbe possedere. Un grande museo diffuso che merita di essere valorizzato in accordo, naturalmente, con le contrade stesse. L’idea non è tanto quella di unire percorsi per coordinare in certi periodi di tempo l’apertura dei musei stessi, esperimento effettuato anche in passato.

E’, invece, quella di creare percorsi tematici particolari, che uniscano cioè particolari elementi artistici come ad esempio le grandi firme (Botero, Guttuso, lo stesso Manara autore del Palio vinto dalla Selva ad agosto scorso, tanto per citarne alcuni) oppure i Drappelloni che hanno segnato la storia (ad esempio Palio della Luna, Palio dell’Impero).

Per far questo il Comune è intenzionato ad avviare un progetto di concerto con il Magistrato delle Contrade, per capire come riuscire a valorizzare un patrimonio così importante che appartiene però alle diciassette consorelle.