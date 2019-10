Litiga con i condomini, ordinato l'allontanamento

I Carabinieri della Compagnia di Siena hanno notificato a un operaio 52enne residente nel capoluogo, con precedenti denunce a carico per reati contro la persona, un’ordinanza cautelare di “allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento” emessa dal GIP presso il Tribunale di Siena.

Non si tratta di un caso di maltrattamenti in famiglia ma di atti persecutori posti in essere dall'uomo nei confronti dell’intero condominio in cui abita.

