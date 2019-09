Scoperti evasori totali: sono un agente di commercio e una ditta edile

Ancora sommerso d’azienda in Valdorcia e in Valdelsa. La Guardia di Finanza ha controllato un rappresentante ed agente di commercio in ambito agricolo e una ditta del settore edile che, per gli anni d’imposta 2015 e 2016, non hanno presentato alcuna dichiarazione fiscale.

Sono stati così recuperati complessivamente a tassazione quasi 100.000 euro di redditi occultati oltre a quasi 30.000 euro di Iva evasa. E' stata prontamente richiesta all’Ufficio finanziario competente l’adozione delle misure cautelari in ambito amministrativo.