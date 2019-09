Cattedra finanziata dalle suore: scelto il commissario pontificio per Santa Regina

E' il vescovo di San Miniato a Pisa, monsignor Andrea Migliavacca, il nuovo commissario pontificio della compagnia delle suore Orsoline dell'istituto secolare di Sant'Angela Merici.

La nomina è stata fatta dalla Congregazione per gli istituti di Vita Consacrata e le società di vita Apostolica, dopo la visita in aprile a Santa Regina di monsignor Luigi Testore, vescovo di Acqui, che acquisì informazioni utili per la verifica sulla gestione del patrimonio della Fondazione Bianca Piccolomini.

Il commissariamento arriva a seguito della bufera legata al caso della cattedra di storia contemporanea finanziata con una fidejussione bancaria da 2 milioni di euro fatta dalla compagnia delle figlie di Sant'Angela Merici all'Università di Bologna: nelle scorse settimane l'Alma Mater ha deciso di annullare il concorso, chiudendo di fatto la controversa vicenda.