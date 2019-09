Preleva 2mila euro con la carta di credito dell'amica

E’ stata smascherata dalla Polizia di Stato C.T., una donna di 38 anni residente in provincia di Siena, che approfittando della fiducia dell’amica ha prelevato denaro fino a 2000 euro, impossessandosene, con la sua carta di credito.

Le indagini da parte dei poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Siena sono scattate a seguito della denuncia dell’ignara vittima, che mossa dall’affetto che la legava all’amica, le aveva dato ospitalità in casa per circa 10 giorni, date le difficoltà economiche e familiari da lei lamentate, prestandole la sua carta di credito per fare la spesa.

Le due, infatti, si conoscevano da anni, tanto che la vittima non aveva esitato a consegnarle la propria carta per consentirle di acquistare generi alimentari al supermercato. C.T., durante la sua permanenza nell’appartamento, rientrava puntualmente a casa con la spesa omettendo, però, di riferire all’amica dell’indebita appropriazione di denaro.

La donna aveva, infatti, effettuato in dieci giorni prelievi per circa 1300 euro, oltre a numerosi rifornimenti di carburante, per un totale di 2 mila euro.