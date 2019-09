"Scuola Castagno, eredità amara della precedente amministrazione"

Una “eredità amara”. Così l’attuale amministrazione comunale definisce la situazione attuale della scuola “Il Castagno”, che sarà oggetto di un cantiere per la sistemazione e che quindi sarà inagibile nei prossimi mesi. “I problemi non sono nati adesso – scrive Palazzo Pubblico in una nota molto dura - ma sono stati ereditati dalla precedente amministrazione e questa giunta se ne è subito fatta carico e sta lavorando con gli uffici preposti per poter risolvere questa ed altre questioni lasciate in eredità”.

“I bambini della scuola “Il Castagno” – spiega il Comune - verranno trasferiti all'emiciclo di San Miniato la prima settimana di ottobre. Questo è dovuto al fatto che chi ci ha preceduto, ha lasciato l'opera incompleta, tanto che questa Giunta ha dovuto operare in un clima emergenziale per risolvere il problema dell'allaccio dell'acqua, allaccio che oggi c'è. Inoltre, dopo attenti sopralluoghi è stato constatato che la tubatura del gas non è a tenuta e, quindi, sono in corso le operazioni per metterla a norma.